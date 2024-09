Carcare, il Comune spegne la luce pubblica e non farà più manutenzione nella pista ciclopedonale di Noberasco 

Carcare. Luci spente e nessuna manutenzione o sfalcio dell’erba nella pista ciclopedonale lungo il tratto perimetrale dello stabilimento Noberasco. Il sindaco Rodolfo Mirri rende noto cheda martedì 3 ottobre il Comune di Carcare non fornirà più servizi in quell’area.

“Tale decisione si rende necessaria a causa del mancato completamento della pratica (cessione pista ciclabile al Comune) per il passaggio di proprietà del suddetto tratto dalla società che ha realizzato i lavori con gli oneri a scomputo nella convenzione EMI-Noberasco – commenta il primo cittadino – Come Amministrazione comunale, come peraltro imposto dalla Corte dei Conti, non possiamo farci carico dei costi dell’energia elettrica o taglio dell’erba o manutenzione, ossia, metterli in conto ai carcaresi, fino a quando non saremo riusciti a dirimere la questione, la quale, anche questa volta, non dipende dalla nostra volontà, bensì dalla precedente Giunta che in tutti questi anni, non solo non ha saputo concludere la procedura, lasciando così a chi è succeduto l’ennesima patata bollente da risolvere, ma nel giugno 2022 ha inaugurato il secondo lotto, dopo aver già tagliato il nastro per il primo nel 2018, ancor prima che la pista ciclabile fosse stata collaudata e di proprietà comunale”.

