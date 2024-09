Cicagna: alpini, ieri passaggio di consegne, il prossimo raduno a Casarza

Ieri a Cicagna, nel corso del raduno sezionale dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), si è svolta la cerimonia del passaggio della “Stecca” tra il locale Gruppo A.N.A. ed il Gruppo di Casarza Ligure, cui spetterà l’organizzazione del prossimo raduno. Presente il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia nonché ex sindaco del Comune della Val Petronio.

Prima del passaggio della “Stecca” è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione Alpini di Cicagna, messa gratuitamente a disposizione dal sindaco Marco Limoncini e dalla sua Amministrazione.

“Le celebrazioni di ieri – dichiara Muzio – sono state un momento molto emozionante, un’occasione per ricordare il contributo che gli Alpini hanno dato alla nostra Patria e che ancora oggi danno in diverse forme, con una vicinanza tangibile al servizio della comunità”.

“Come ex sindaco di Casarza Ligure – prosegue – sono orgoglioso del fatto che al nostro Gruppo A.N.A. vengano attribuiti l’onore e l’onere di organizzare la prossima adunanza”.

“Agli Alpini, dunque, un grazie di cuore per il loro impegno, la loro dedizione e la loro concreta testimonianza”, conclude.

La Stecca è un oggetto di legno rettangolare come quello un tempo utilizzato per lucidare i bottoni dell’uniforme, ma di maggiori dimensioni, che viene consegnato di volta in volta al Gruppo organizzatore dell’adunata, il cui nome viene poi inscritto nelle apposite targhette.