Cinque Terre Photo Award: spiccano Ilaria Gonelli e Noemi Contardi

Nella serata di sabato 28 settembre, una Vernazza quasi inedita ha accolto curiosi e vincitori del Cinque Terre Photo Award, il primo concorso fotografico del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta, dedicato al racconto del territorio e al suo complesso intreccio di mondi. L’evento, inserito all’interno del Festival “Un Mare di Discorsi”, si è aperto e chiuso con le performance della scuola Danseávie CorpoUnico ASD, che ha portato in scena coreografie ispirate ai suoni del mare, preludio del viaggio visivo tra natura, tradizioni e componente umana.

La serata è stata aperta dal sindaco di Vernazza, Marco Fenelli, che ha richiamato l’attenzione sulla fatica e la bellezza insite nelle Cinque Terre, citando le parole di un celebre fotografo: “Io vengo qui a fotografare la fatica”. Un’eco potente di quanto questo paesaggio sia frutto di lavoro e sacrificio, un tema ripreso anche da Patrizio Scarpellini, direttore del Parco, il quale ha evidenziato come la fotografia non debba limitarsi a una registrazione distratta, come spesso accade sui social, ma possa diventare un atto di conoscenza e di riflessione profonda sul territorio. “La fotografia aiuta ad attraversare il territorio con calma per conoscerlo – ha sottolineato Scarpellini –: permette di aprire una finestra anche di confronto su ciò che a volte non vediamo, ma che è fondamentale riflettere su vari temi”.

