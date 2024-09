Coppa Liguria: la Priamar vince il derby del Levratto contro la Veloce

La prima giornata della Coppa Liguria dedicata alle squadre di Seconda Categoria aveva messo in programma il sentito derby del Levratto di Zinola tra la Priamar Liguria e la Veloce. Le due formazioni partiranno in campionato con la volontà di tornare in Prima Categoria.

L’antipasto delle partite che conteranno poi per davvero è andato ai rossoblù di mister Mario Cella. La Priamar si è infatti imposta 2 a 1. La Veloce è andata in vantaggio con Bruzzone intorno alla mezzora, ma ha subito la rimonta concretizzatasi tramite le reti di Crivello al 50′ e di Caicedo all’80’.

