Economia, Piana: “Dati positivi che ci restituiscono una Liguria in salute”

Liguria.

“L’economia della Liguria è assolutamente in salute. Il Pil regionale, stando a quanto analizzato da Ambrosetti a luglio scorso, nell’ultimo triennio è cresciuto più della media nazionale (+5,1% nel 2022, +0,8% nel 2023 e +1% nel 2024). Banca d’Italia, invece, nel rapporto annuale 2023 dell’economia ligure ha fotografato una regione in crescita e in linea con la media italiana, con la peculiarità dei trasporti marittimi che guidano il panorama nazionale e i flussi turistici, in forte crescita rispetto all’anno passato”. Lo dice in una nota l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

