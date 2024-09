Finale Ligure, Guzzi: “Sulle opere pubbliche tagli e nessuna novità dall’amministrazione Berlangieri”

Finale Ligure. “Siamo lieti ed onorati che si portino avanti nostre idee, nostri progetti, nostri cantieri. Non ci interessa essere ringraziati o citati. Ma almeno non vengano illustrati come interventi inediti. Le bugie hanno le gambe corte. Chiunque può mettere a confronto piani delle opere degli ultimi anni e bilanci d’esercizio. Il confronto evidenzierebbe unicamente il taglio delle risorse, il taglio di opere strategiche e l’assenza di nuovi investimenti”.

Così il capogruppo di minoranza Andrea Guzzi (Impegno X Finale) torna all’attacco sulla presentazione dei lavori pubblici varati dall’amministrazione finalese, approvati nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale.

