Hera sbarca a Genova: un nuovo sportello per assistere i cittadini nel passaggio al mercato a tutela graduale

Genova. Sono circa 90.000 le famiglie che dal primo luglio sono passate a Hera, la multiutility che si è aggiudicata la gara per fornire l’elettricità alle famiglie della Città Metropolitana di Genova entrate nel regime della cosiddetta tutela graduale. E proprio per assisterle, l’azienda ha deciso di aprire uno sportello clienti fisico in via Fieschi in cui accoglierle e fornire supporto in questo passaggio.

La multiutility a prevalente capitale pubblico, che serve già circa 4.2 milioni di cittadini distribuiti in altre 310 comuni italiani, ha allargato la propria operatività alla Liguria grazie all’aggiudicazione della gara indetta dall’acquirente unico per la fornitura elettrica dei clienti non vulnerabili serviti lino al 30 giugno scorso dalla maggior tutela in ben 37 province e città metropolitane italiane tra cui, oltre a Genova, anche La Spezia, dove lo sportello è già aperto.

