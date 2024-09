Isola del Tino, a Padova un evento per scoprire storie e misteri dell’isola più segreta d’Italia

L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, vedrà la presentazione del libro “Isola del Tino – Isola di sorprendente bellezza”, un’isola in cui non essere isolati, approdando in questo luogo custodito dalla Marina Militare e sito UNESCO: isola di un santo, poi sede di un’abbazia fino a diventare terra di pirati, cave di marmo, presidio di difesa del Golfo della Spezia, isola militare e da qualche anno anche isola inclusiva, visitabile da scolaresche, associazioni e centri di cultura facendone domanda alla Marina Militare, seguendo un protocollo di visite autorizzate. L’Associazione Amici dell’Isola del Tino, presente martedì 1 ottobre alle 17:30, presso la Nuova Chiesa di Sant’Agnese, con la sua presidente, Elisabetta Cesari, e numerosi soci, illustrerà le peculiarità dell’isola di luce, dialogando con il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Padova Vincenzo Tinè e la professoressa Unipd, Ines Testoni che terrà una relazione sull’isolamento, la condizione sociale che l’Occidente teme di più.

