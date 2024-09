Lavagna: svincolo pensione “Villa Rita”, discussione rimandata per sospensiva

Tra i punti all’ordine del giorno, nella seduta di questa sera il Consiglio comunale di Lavagna ha discusso la pratica relativa all’insediamento di destinazione d’uso a seguito di istanza di svincolo della struttura ricettiva alberghiera “Pensione Villa Rita”, sita in via dei Devoto 74. Ad illustrarla l’assessore all’ubanistica Rita Benedetta Muradore: “L’istanza di svincolo è stata presentata dal proprietario dell’attività in quanto ritiene la struttura idonea a proseguire il servizio alberghiero. E’ stata chiesta la destinazione residenziale ma ciò non è possbile in quanto l’area è vincolata ad uso ricettivo. Ciò che è richiesto al consiglio è di proncunciarsi sulla destinazione d’uso”.

Perplessa si è dichiarata la consigliera Laura Corsi (“Insieme per Lavagna”), “poichè di solito siamo stati chiamati ad approvare la pratica di svincolo e poi ad esprimerci sulla destinazione”. Stessa obiezione è stata fatta dal consigliere Alessio Chiappe (“Insieme per Lavagna”), che ha chiesto “se ci sono gli estremi per rilasciare lo svincolo, se sono stati consultate le associazioni di categoria, se sono state fatte valutazioni in merito al Piano di Bacino, se l’edificio è soggetto a qualche vincolo architettonico e se sono stati previsti oneri di urbanizzazione”. Una prima risposta è stata data dal sindaco Gian Alberto Mangiante, che ha dichiarato che la pronuncia richiesta al Consiglio oggi rientra nell’ordinario iter amministrativo.

