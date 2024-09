“Le smodellate” trionfa al Festival Nazionale del Cinema Nuovo di Bergamo

Savona. Alla prima partecipazione subito un bellissimo riconoscimento per un’opera cinematografica che fin da subito ha incantato gli spettatori. Venerdì sera alla premiazione del Festival nazionale del Cinema Nuovo a Bergamo il primo premio è andato al nostro film “Le smodellate”. Un trionfo eccezionale per il cortometraggio prodotto dalla cooperativa Il Faggio, presentato per la prima volta in anteprima nazionale lo scorso 31 luglio a Savona con un successo clamoroso di pubblico.

Il giusto premio per uno sforzo creativo e organizzativo che è subito piaciuto e ha consentito alla prima partecipazione a un Festival nazionale di settore di cogliere il riconoscimento più alto.

