Genova. Le previsioni meteo per Genova e la Liguria per oggi e per i prossimi giorni vedono un lieve peggioramento rispetto alle belle giornate che hanno caratterizzato il weekend appena concluso.

Settembre si chiude con una situazione discreta sulla Liguria e con un ritorno a temperature su valori medi stagionali tuttavia i modelli vedono un possibile peggioramento già dai primi giorni di questa settimana. Ecco le previsioni secondo il centro meteo Limet.

