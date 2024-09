Pedonalizzazione corso Italia, Russo contro l’opposizione: “La politica che strumentalizza i problemi non ci appartiene”

Savona. Acceso botta e risposta in consiglio comunale tra il sindaco e il consigliere comunale Fabio Orsi sulla pedonalizzazione di corso Italia. Il capogruppo di PensieroLibero.zero ha riportato i risultati della petizione per chiedere la riapertura del tratto interessato e ha chiesto, a nome dell’opposizione, di portare in consiglio la delibera per proporre il referendum consultivo ai cittadini.

“Dopo 20 mesi di chiusura al traffico di corso Italia, abbiamo proposto ai cittadini una raccolta firme – ricorda Orsi -. Molti cittadini hanno portato la cittadinanza e hanno chiesto di dare una mano e i commercianti si sono offerti di aiutare. Molti di quei negozianti lavorano dentro o intorno o alla via che avete chiuso. Chissà se a qualcuno di voi è venuto in mente chiedere cosa pensassero. E’ stato un vero esercizio democratico, le persone si fermavano”.

