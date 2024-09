Regionali 2024, Alternativa Popolare scende in campo a fianco di Bucci: ecco la squadra di candidati

Liguria. “Un partito cristiano democratico e conservatore che si ispira alla dottrina popolare di don Luigi Sturzo uno dei padri fondatori del pensiero democratico-cristiano”. Si presenta così Alternativa Popolare, partito centrista che insieme alla Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro (ex Udc) si presenta alle elezioni regionali in Liguria in appoggio al candidato presidente Marco Bucci.

In provincia di Savona il coordinatore provinciale è Giancarlo Marco, ex direttore del catasto di Savona che ha lasciato l’Udc in quanto “non condivideva più la linea politica regionale impostata dal commissario regionale Umberto Calcagno” per approdare ad Alternativa Popolare in quota Dc.

