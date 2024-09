Regionali, ecco tutti i candidati di Uniti per la Costituzione a sostegno di Nicola Morra

Genova. Uniti per la Costituzione parteciperà alle prossime elezioni regionali della Liguria previste per il 27 e 28 ottobre proponendo un candidato alternativo alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra.

Parliamo di Nicola Morra, genovese di nascita ma cresciuto a Cosenza, ex presidente della commissione parlamentare antimafia ed ex senatore per il M5s. Il 17 febbraio 2021 è tra i 15 senatori che non votano la fiducia al Governo Draghi e il giorno seguente Vito Crimi annuncia la sua espulsione insieme a quella degli altri 14 senatori che hanno votato in dissenso dal gruppo.

