Regionali, nuovo scontro Orlando-Bucci sulle infrastrutture: nel mirino Gronda e Skymetro

Genova. Ruota ancora intorno alle infrastrutture lo scontro tra Marco Bucci e Andrea Orlando, principali contendenti alla presidenza della Regione Liguria.

Il candidato del centrosinistra, parlando stamattina a SkyTg24, ha ribadito le sue perplessità sulla Gronda, pur senza schierarsi contro l’opera. “Tutte le opere che sono finanziate vanno fatte – ha spiegato -. L’amministratore delegato di Autostrade, che credo volesse fare un favore a Bucci, ha detto che, se iniziasse adesso, sarebbe terminata 2035. Costerà 8-9 miliardi e attualmente è finanziata per 2 miliardi. Quando si chiarirà l’elemento del finanziamento non ci saranno problemi a realizzarla, tenendo conto anche delle obiezioni al suo tracciato come tutte le opere che partono molto dopo rispetto a quando sono state progettate. Nessun problema, mancano soltanto 6 miliardi all’appello ma sicuramente li troverà il governo Meloni da qui alle elezioni”, la chiosa ironica di Orlando.

