Regionali, Orlando: “Con Bucci anche Bandecchi, il sindaco che ha sputato in faccia a un cittadino”

Genova. In attesa di conoscere quali saranno le liste ammesse ufficialmente alla competizione elettorale in Liguria – sono state depositate alle 12 di sabato ma devono ancora essere validate – sono sette quelle a supporto di Marco Bucci e del centrodestra e sei quelle per Andrea Orlando.

Come noto, avrebbero dovuto essere sette per entrambi ma all’ultimo minuto Italia Viva e +Europa hanno deciso di non partecipare alle elezioni per via dei veti posti a livello nazionale dal M5s, un tema che ha lasciato una ferita all’interno della coalizione. Andrea Orlando però, stamani, durante un’intervista a Skytg24, ha fatto notare – a proposito di liste – che “si parla molto delle nostre defezioni ma ci sono invece sostegni che passano sotto silenzio”.

