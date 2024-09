Regionali, presentate le liste del Movimento Indipendenza. Alemanno: “Padroni a casa nostra”

Genova. “Le liste del Movimento Indipendenza con il mio nome sul simbolo sono state presentate e accettate dalle commissioni elettorali della Liguria. I nostri candidati con in testa il candidato Presidente avvocato Alessandro Rosson, saranno presenti nei quattro Collegi della regione (Genova, Savona, Imperia e La Spezia) per portare il SOVRANISMO in Liguria, soprattutto dopo la delusione dei governi di centrodestra e centrosinistra. la presenza del mio nome sul simbolo, insieme a quello di Rosson, serve a far riconoscere subito la collocazione politica delle liste di Indipendenza. Lo slogan che caratterizzerà la nostra campagna elettorale sarà: “padroni a casa nostra”, per evidenziare la posizione sovranista del Movimento”.

Così ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario Nazionale del Movimento Indipendenza in una nota stampa: “I temi principali del nostro programma elettorale sono la lotta contro l’immigrazione incontrollata e contro l’insicurezza che cresce nelle città liguri colpite da varie forme di criminalità; poi la crisi della sanità e dei servizi sociali e il contrasto alla povertà; la crisi del porto di Genova anche a causa dei condizionamenti dei poteri economici che hanno portato ai recenti scandali; i trasporti e le infrastrutture, con il nostro fermo “no” al rigassificatore a Vado Ligure e al proliferare di parchi eolici; il turismo e il problema dei balneari colpiti dalla Bolkestein; la lotta alla disoccupazione. Infatti, mentre in tutto il nord Italia l’occupazione cresce, solo la Liguria ha perso 10 mila posti di lavoro”.

» leggi tutto su www.genova24.it