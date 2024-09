“Rete Refugee Teams”: imbattibile la Caritas Spezzina che va verso le finali di Coverciano

Grande soddisfazione alla Caritas spezzina di Don Luca Palei per la finale nazionale raggiunta dalla squadra formata dai giovani profughi minori ospiti delle strutture di accoglienza della Spezia ed in particolare della Cittadella della Pace e della Casa sulla Roccia.

La manifestazione promossa in tutto il territorio nazionale dalla Figc col nome “Rete Refugee Teams” ha come finalità la promozione dei processi di inclusione sociale e interculturale attraverso il calcio.

Il format prevede interventi tecnici presso le strutture aderenti al progetto con una fase di gioco a calcio a nove sia regionale che interregionale che nazionale.

La Caritas Spezzina, questo il nome della squadra nata dalla fusione delle due strutture locali, superato il turno regionale ha disputato a Tirrenia presso il prestigioso Centro di preparazione olimpica lo scorso fine settimana la fase interregionale in un girone unico all’italiana con Piemonte, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia e Trento.

A conclusione del girone la squadra spezzina ha ottenuto il pass per le finali a 4 a Coverciano per metà novembre in virtù di questi risultati:

Liguria – Trento 2-1

Liguria – Emilia Romagna 2-1

Liguria – Lombardia 3-3

Liguria – Piemonte 2-1

Liguria – Friuli 3-1

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com