Ruta: il caso del doppio divieto di sosta davanti ai box

L’interesse privato prevale su quello pubblico? A Ruta un nuovo caso: istituito di fatto un divieto di sosta sul lato carreggiata opposto ad una rimessa autorizzata con regolare passo carrabile; quindi un doppio divieto di sosta. Oltre ad un cartello che chiede la cortesia di non parcheggiare per favorire la manovra, ci sono due segnali mobili di divieto di sosta (appartenenti al Comune di Camogli) e un nastro bianco e rosso. Siamo in via Figari, località “bivio”, in una strada (Recco-Camogli-Ruta) provinciale. Il divieto è avallato dalla Città metropolitana? In caso di reale (improvvisa) difficoltà ad effettuare manovra per entrare o uscire dal box, non sarebbe più ovvio revocare la concessione del passo carrabile? O l’interesse privato prevale su quello pubblico? Vietare la sosta nella carreggiata antistante il box e anche sul lato opposto della strada, comporta una maggiorazione della tassa? A Camogli esiste già un caso analogo nella strada comunale Via Rosselli. Il fenomeno è destinato ad ampliarsi? Per gli odierni posteggi in via Figari sarebbe un problema per molti automobilisti residenti. Le lamentele non si sono fatte attendere. Prima o dopo occorrerà chiedere un parere in merito alla prefettura.

Intanto a due passi dal divieto un marciapiedi rotto; sono stati i mezzi pesanti che vi parcheggiavano durante i lavori in un cantiere? I danni sono statti risarciti? Il marciapiedi verrà riparato? C’è poi un rampicante che crescendo su una cancellata, impedirà ai passanti di godere del panorama; non esiste nessuna normativa a tale riguardo né l’assessorato all’Ambiente della regione ha mai preso in esame la “difesa del panorama”. (m.m.)

