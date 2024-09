‘Santa’: Pesca dei Pierini, il pesce una volta misurato ritorna a vivere il mare

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Una splendida giornata estiva ha accolto l’edizione 2024 della “Pesca dei Pierini”, gara di pesca riservata ai giovanissimi, dai 4 ai 14 anni Oltre 20 partecipanti si sono ritrovati, molto Combattivi, sulla banchina di Sant’Erasmo. Presente il sindaco Guglielmo Caversazio.

L’evento, annuale, è stato organizzato dal Circolo Pescatori Dilettanti Sammargheritese, supportato da Overfishing Rapallo ed oreficeria Priolo, con l’immancabile merenda, a cura dello Scoglio di Sant’Erasmo.

Cosa importante, per una giusta educazione dei più piccoli ad una visione “sportiva” della pesca, il fatto che le “prede”, dopo la veloce misurazione, siano state immediatamente ributtate in mare. Al termine, medaglie per tutti e premio speciale per i primi 3 classificati. Grande divertimento ed impegno, quindi, in verità, quasi più per i genitori che per i figli.

