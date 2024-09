Savona, elezioni provinciali al centro destra con il 56,8 dei voti ponderati: ecco il nuovo consiglio

Savona. Sei seggi a quattro: finisce con la vittoria del centro destra lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo Consiglio provinciale. La lista Gente di Provincia ottiene un totale di 46618 dei voti ponderati, il 56,8 per cent0, battendo “Savona Uniti per la Provincia” targata centro sinistra che si ferma a 35432, il 43,2 per cento.

Il più votato è il sindaco di Stella, Andrea Castellini (8745), seguito da Diego Distilo (6885), Marco Dogliotti (6859), Franca Giannotta (6044), Demis Aghittino (5265), Matteo Mirone (5019), Maurizio Scaramuzza (4810) e Tamara Urru (1607); Borghi e Caccia restano a zero voti.

