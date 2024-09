Scatta una foto al tramonto dalla Via Dell’Amore: cade da due metri per recuperare lo smartphone e finisce in ospedale

E’ stata portata in ospedale alla Spezia per una distorsione al ginocchio dopo essere caduta da un’altezza di due metri. Ad essere soccorsa dal Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco è una turista ungherese di cinquant’anni che all’ora del tramonto si trovava sulla Via dell’Amore, poco dopo le 19. Uno spettacolo mozzafiato le si presentava davanti: i colori di una giornata sporcata dalle nuvole che volgeva al termine, si sposavano con il rosso intenso e si mescolavano con il promontorio unico e aspro delle Cinque Terre. In un momento di distrazione però le è caduto lo smartphone dalle mani e per recuperarlo, la donna si sarebbe sporta per poi cadere da due metri d’altezza. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze fatto salvo per la dolorissima distorsione al ginocchio. Sul posto sono arrivati i soccorritori che le hanno stabilizzato la gamba, l’hanno posizionata su una barella e portata fino alla vicina Manarola dove ad attenderla c’era un’ambulanza, della Pubblica assistenza di Corniglia, che l’ha accompagnata al Sant’Andrea della Spezia.

