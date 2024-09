Scontri al derby: scarcerati i 5 ultrà genovesi arrestati in “differita”, per uno disposti i domiciliari

Genova. Sono stati tutti scarcerati i 5 ultras (due sampdoriani e tre genoani) arrestati venerdì in flagranza differita per aver partecipato agli scontri nel giorno del derby. Per uno di loro – si tratta di un ultrà genoano di 61 anni che era già stato arrestato ai tempi di Genoa Siena, la giudice Angela Nutini ha disposto i domiciliari con il permesso di poter uscire per recarsi al lavoro. Per tutti gli altri la gip ha disposto un Daspo di 5 anni e l’obbligo di firma, per alcuni quotidiana per altri tre volte alla settimana.

I quattro tifosi più giovani (i due sampdoriani sono difesi dagli avvocato Matteo Carpi e Pietro Bogliolo, mentre i genoani sono assistiti da Raffaele Caruso e Fabio Strada) sono incensurati, ad eccezione di uno con un precedente per droga. Hanno tutti risposto alle domande della giudice chiedendo scusa a ammettendo sostanzialmente i fatti. Nelle immagini analizzare dalla Digos brandiscono chi un bastone, chi un manganello telescopico, chi un’asta di bandiera mentre si dirigono verso i reparti di polizia e carabinieri schierati per impedire i contatti tra le due tifoserie.

