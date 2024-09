“Sport in Piazza”, Palazzo civico: “Due giorni straordinari, 4mila i partecipanti”

Soddisfazione da parte di Palazzo civico per “Sport in Piazza 2024”, tenutasi questo fine settimana in una Piazza Europa animata da 45 società sportive e da oltre 70 discipline. “La manifestazione ha regalato un fine settimana di gioia e divertimento per bambini e famiglie, promuovendo lo sport, i suoi valori e i benefici che è in grado di portare alla salute”, le parole del sindaco Pierluigi Peracchini. “Questi due giorni sono stati straordinari: un evento pieno di entusiasmo ed energia che ha visto la partecipazione di circa 4.000 persone. Un’iniziativa in cui credo molto e che già dalla prima edizione ha dimostrato di essere molto apprezzata e che ormai è divenuta un appuntamento permanente”, dichiara l’assessore allo sport Marco Frascatore.

