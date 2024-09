Studentato di via Asiago, continua la mobilitazione: “Aumentare i fondi per la manutenzione”

Genova. “Oggi come studenti ci siamo presentati davanti alla sede di Aliseo per manifestare contro le condizioni inaccettabili che persistono nelle residenze. Dopo più di due ore di presidio e un colloquio con la dirigenza, di fronte agli studenti che si mobilitano perché sono costretti a vivere in strutture in cui la manutenzione e l’igiene sono scadenti, in cui crollano i soffitti e ci sono le formiche e i topi nelle macchinette, la risposta è stata il rifiuto di mettere in sicurezza le residenze, e la totale chiusura rispetto alla richiesta degli studenti di ottenere un tavolo di confronto permanente, che porti un miglioramento immediato e risolutivo ai numerosi e gravi problemi delle residenze”.

Questo il comunicato stampa diffuso oggi pomeriggio dai rappresentanti degli studenti di via Asiago, insieme al collettivo studentesco Cambiare Rotta, che dallo scorso 25 settembre hanno fatto partire una mobilitazione di protesta contro le condizioni dello studendato.

