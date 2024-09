Un festival musicale entra in Oncologia e all’Rsa Sabbadini: parte un progetto per i più fragili con Lunaensemble

“La musica è la miglior medicina dell’anima”. Non lo dicono oggi le terapie, gli specialisti e chi di musica vive ma lo affermava già Platone in tempi lontanissimi da quelli di oggi dove la fruizione di questa forma d’arte rischia di appiattirsi. Il messaggio del filosofo però resta attuale anche oggi e fa da punto di partenza per un progetto ambizioso e consolidato che punta a far tornare la musica, anche in forma di rassegna, in luoghi difficili se si sta affrontando un momento delicato della vita quali un Rsa oppure una malattia. Riparte da qui la seconda edizione del progetto “Musica e sostenibilità” collegato al “Festival Lunae Musica” presentato e sostenuto da Fondazione Carispezia, nell’ambito del bando Cultura plurale e sostenibile. Il risultato si concretizza in cinque concerti che verranno proposti nel territorio comunale di Sarzana, dove l’amministrazione ha dato il suo apporto, assieme al liceo musicale Cardarelli fucina di talenti e Asl 5 che ha dato la propria disponibilità a trasmettere i concerti nei luoghi di somministrazione delle cure. La proposta di progetto è stata avanzata dall’associazione musicale Lunaensemble.

