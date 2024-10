Provincia. Prosegue l’impegno di ASL2 sul territorio per presentare ai cittadini i servizi offerti e per far conoscere l’importante ruolo degli infermieri di famiglia e comunità.

Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa per comprendere meglio le risorse sanitarie disponibili, in linea con la riorganizzazione territoriale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

» leggi tutto su www.ivg.it