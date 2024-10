Asl4, parte la nuova campagna per la prevenzione del rischio cardiovascolare

Genova. Comincia giovedì 3 ottobre, e prosegue fino a dicembre 2024, la nuova Campagna di salute di prossimità per la prevenzione del rischio cardiovascolare.

A bordo dell’ambulatorio mobile “Gulliver” saliranno gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), che, in dodici tappe, raggiungeranno altrettanti Comuni dell’entroterra per eseguire, gratuitamente e senza bisogno di prenotazione, screening cardiovascolari, con l’elaborazione della Carta del Rischio, la misurazione del colesterolo e della glicemia e la rilevazione dei parametri vitali.

In alcune tappe, gli IFeC saranno inoltre affiancati da un’Assistente sociale che potrà fornire informazioni e consulenze orientative anche ai caregiver e ai familiari dei soggetti fragili.

» leggi tutto su www.genova24.it