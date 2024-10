Bagnone si prepara per la prima edizione del festival “Verdi parole”

Si avvicina la prima edizione di “Verdi Parole”, il festival dedicato alla letteratura organizzato dal Comune di Bagnone con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, in collaborazione conl’Associazione di Turismo Responsabile “Farfalle in cammino”. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, l’Ostello La Stele di Treschietto sarà animato da presentazioni di libri, incontri culturali, cooking class, attività per famiglie dedicate alla natura e all’ambiente, stand con bookshop, tavoli di consultazione di libri a tema naturale, tavoli di presentazione di attività in Natura a cura di “Vivi Natura”.

“Si comincia nel pomeriggio di sabato 5, con la visita alle mostre “Montagne appese a un filo” a cura di Montagne Filanti e “La natura intorno a noi” a cura del gruppo Fotoamatori di Tresana – si legge in una nota degli organizzatori -. A seguire, tante attività per entrare in contatto con la Natura e il mondo delle erbe: una cooking class per imparare a preparare la Torta d’Erbi lunigianese all’Azienda Agricola Caterina Sarti, in compagnia di un Naturalista che potrà illustrare le proprietà delle erbe edibili, e a seguire uno spettacolo teatrale e botanico con “La Marcolfa”, dedicato a grandi e piccini. Le due attività sono su prenotazione. Il pomeriggio terminerà con un Aperitivo del Parco, per assaggiare i prodotti tipici del Parco Naturale e Culturale della Valle del Bagnone e della Lunigiana (su prenotazione, al costo di 10 € a persona).

Domenica 6 ottobre è tutta dedicata a presentazioni di libri e incontri di approfondimento. Al mattino, dalle ore 10 ci sarà Andrea Greci, giornalista e direttore della Rivista del Club Alpino Italiano e Lo Scarpone. Presenteremo il suo ultimo volume, “I Sentieri dei Fiori”, edito dalla Gazzetta di Parma in collaborazione con il Parco Naturale dell’Appennino Tosco Emiliano. Ci sposteremo poi nel Bosco delle Meraviglie di Iera, frazione montana del Comune di Bagnone, dove Cecilia Malatesta interpreterà fiabe e favole con letture animate tra gli alberi: “I sentieri delle favole” è un evento con posti limitati, per il quale è consigliata la presentazione.

Per chi vorrà, sarà possibile prenotare un pic nic a base di prodotti tipici da consumare nel parco dell’Ostello, aperto anche a chi vorrà portarsi il proprio pranzo al sacco per un momento di convivialità”.

“Dal pomeriggio di domenica riprenderanno le presentazioni – prosegue la nota-: alle ore 14, Carlo Fortunato, esperto di tutela e valorizzazione della fauna ittica e di educazione ambientale, presenterà il volume “L’Orto delle Erbacce: note di Etnobotanica” edito da Tarka. Dopo la flora e le erbe, ci occuperemo di fauna e specie protette dell’Appennino: Luigi Molinari, tecnico faunistico del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che dalle 15.30 presenterà i suoi studi in una conferenza dal titolo “Il Lupo tra mito e realtà”. Alle 16.30, a parlarci del lupo sarà anche Laura Scillitani, communication manager per il progetto Life Wolf Alps UE presso il Museo delle Scienze di Trento: scopriremo di più sul suo ultimo volume per ragazzi (età 8+) dal titolo “Il Lupo delle Alpi”. Chiudiamo il festival con uno spettacolo di parole e musica di Mario Ferraguti, Giacomo Agnetti e Andrea Gatti: a partire dalle 17.30 ‘BagnoViaggio tra le creature magiche dell’Appennino’ è un racconto in cui entreremo invitati dalle parole e dalla musica, per incontrare folletti, streghe, uomini e viandanti della tradizione orale diffusa nelle nostre montagne.

Tutti gli eventi sono gratuiti grazie al contributo del consiglio regionale della Toscana”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@farfalleincammino.org | +39 3488097918 | +39 3663712808

