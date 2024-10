Emergenza a centrocampo: il Genoa dopo Badelj perde pure Frendrup per una lesione muscolare al polpaccio. Non è un momento felice per Gilardino che deve già fare a meno di Badelj e Malinovskyi.

Sia per la gara contro l’Atalanta e il Bologna, entrambe in programma sabato Gilardino avrà gli uomini contati in mezzo e non è escluso che possa decidere di cambiare modulo. Intanto, secondo Telenord, in gruppo dovrebbe tornare Melegoni che era finito ai margini della rosa.

