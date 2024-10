Chiavari: bimba di tre mesi chiusa in auto; intervento dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio in via Preli a Chiavari una bimba di tre mesi è rimasta chiusa in auto. I genitori, una coppia svizzera hanno chiuso distrattamente l’auto lasciando le chiavi nel bagagliaio. Particolarmente agitata la mamma, mentre la piccolo è sembrata non avvertire neppure la situazione. I vigili del fuoco hanno potuto aprire l’abitacolo solo rompendo un vetro, ben attenti ad evitare che le schegge colpissero la bimba. Presente per ogni eventualità un’ambulanza della Croce Rossa di Chiavari.

