Domenica la “Scalata alla Fortezza di Sarzanello” in memoria di Luciano Conti

Nella mattinata di domenica 6 ottobre si svolgerà la corsa podistica “Prima scalata alla Fortezza di Sarzanello – Memorial Luciano Conti”. La manifestazione, già prevista per l’otto settembre e rinviata per allerta meteo, è patrocinata dall’Endas La Spezia e sarà organizzata dal Circolo Endas A.P.S. Black and Yellows Nave in collaborazione con le associazioni A.S.D. Sarzanello Calcio, Arci Vivi Sarzanello, Pro Avis Castelnuovo Magra e con l’aiuto di alcuni sponsor, principalmente Conad City Sarzana, Imballaggi 2000 B.F.M. Santo Stefano Magra, Sport Life Castelnuovo Magra, Pizzeria Bacetto Sarzana, Ottica Bianchi Sarzana ed altri.

Due percorsi: la gara competitiva partirà dal Circolo Arci Vivi di Sarzanello-Sarzana e, dopo un percorso di 7,8 km che passerà due volte vicino e attorno alla bellissima Fortezza di Sarzanello, ritornerà poi verso il circolo, con arrivo nell’area verde sottostante; la ludico motoria invece partirà sempre dal circolo e con un percorso di 4,9 km passerà dalla Fortezza e ritornerà verso il circolo, arrivando, come la competitiva, nell’area verde.

