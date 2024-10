Il colonnello Vincenzo Giglio in visita a Confcommercio

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia ha incontrato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri della Spezia, il colonnello Vincenzo Giglio. All’incontro, che si è svolto nella sala giunta di Confcommercio, erano presenti Sergio Camaiora, presidente interinale dell’associazione, Roberto Martini, il direttore e i membri di giunta Gianfranco Bianchi, Gianni Balducci, Martina Riolino e Cesare Arioli.

“Ringraziamo sentitamente il comandante Giglio per la sua visita cordiale e per il tempo che ci ha dedicato – ha detto il presidente interinale Sergio Camaiora -. È stato un incontro stimolante e costruttivo, durante il quale il comandante ha dimostrato un sincero interesse per il nostro territorio. Ha sottolineato l’importanza del dialogo con la nostra associazione, riconoscendone il ruolo cruciale nel presidio e nella tutela del territorio. Siamo fiduciosi che questa collaborazione continuerà a svilupparsi, con nuovi incontri già in programma per il futuro”.

