Iniziativa spontanea di un gruppo commercianti: “Il mercoledì saremo aperti per pranzo, aiutateci a crescere”

Una decina di commercianti ha deciso di provarci e tenere alzata la saracinesca, al momento, faranno orario continuato il mercoledì. Il primo giorno di prova sarà domani, nella speranza che la pioggia sia più clemente del previsto. Al momento hanno aderito sedici negozi e a lanciare l’appello ad aderire c’è anche Monica Aldiccioni storica commerciante del centro che spiega: “Ci vogliamo provare ed è anche una questione di necessità, il nostro obiettivo è mantenere vivo il commercio. Abbiamo deciso autonomamente di mettere in campo questa iniziativa che speriamo prenda piede ed è aperta a tutti i colleghi che vorranno aderire. Altri hanno fatto sapere che si uniranno. Domani (mercoledì 2 ottobre, NdR) ci saremo e se l’iniziativa avrà successo ci impegneremo sempre di più per farla crescere”.

I negozi che aderiscono sono: Arlecchino piazza Ramiro Ginocchio, Camaldi Via del Prione, “Charget” via Giovanni sforza,Dress donna Via del Prione, Ameliè, Greco sisters e Zara in Corso Cavour, Il dolce angolo, Legami, Patrizia Ruggeri, Pretty, Profumeria Teresa sempre, WhyNot, Scuola nautica italiana in Via Prione, Pirlo materiale elettrico in Piazza Sant’Agostino, Ruggia calzature e Piazza Garibaldi.

