“Liguri a testa alta”, i candidati spezzini: “Vogliamo essere portavoce di una Liguria più giusta e inclusiva”

Si presentano i candidati spezzini di “Liguri a testa alta”, lista civica a sostegno di Andrea Orlando: in corsa Marco Traversone, attuale sindaco di Sesta Godano, al terzo mandato, l’ex assessore lericino Olga Tartarini, l’ex sindaco di Monterosso Emanuele Moggia, Francesca Salmonese, assessore a Vernazza, e Ivano Bassani, della Sezione faunistica della Polizia provinciale spezzina. “Siamo convinti che la politica debba tornare a rappresentare i bisogni reali dei cittadini – dichiarano in una nota congiunta i cinque candidati -. La nostra volontà politica è porre al centro del dibattito il territorio, la sanità, l’educazione e il lavoro. Crediamo in una Liguria che valorizzi il suo patrimonio naturale e sociale, senza cedere a logiche di profitto o speculazione. Il nostro obiettivo è costruire una Liguria inclusiva, dove nessuno si senta lasciato indietro, e dove la politica lavori davvero per il bene comune. Il dialogo con i cittadini sarà fondamentale per garantire il miglioramento della qualità della vita e per mantenere viva la promessa di un cambiamento reale. Il nostro territorio è fragile, ma ricco di potenzialità. Vogliamo che la nostra regione si sviluppi in maniera sostenibile, salvaguardando l’ambiente e promuovendo una rete tra i comuni per un turismo che valorizzi costa ed entroterra, nella nostra lista ben rappresentati. La sanità deve essere accessibile a tutti, con un sistema pubblico efficiente che metta la persona al centro, non il profitto”. Proseguono i candidati spezzini: “Il lavoro per i giovani è una priorità: non possiamo più permettere che debbano lasciare la Liguria per cercare opportunità altrove. Dobbiamo garantire opportunità di impiego qualificato e stabile. La scuola, infine, deve essere il cuore pulsante di un territorio che vuole crescere. Vogliamo un’istruzione che dialoghi con il mondo del lavoro, che formi giovani capaci di costruire il proprio futuro e contribuire allo sviluppo della comunità”.

Concludono i cinque candidati: “Per questo motivo, crediamo che sia il momento di una svolta politica, una svolta che parta dalla partecipazione e dalla responsabilità di tutti noi. Vogliamo essere portavoce di una Liguria diversa, più giusta e inclusiva. Andrea Orlando ha dimostrato in tutti gli incarichi che ha ricoperto una serietà e una coerenza esemplari. La sua visione per la Liguria si fonda su un impegno costante per la giustizia sociale e l’uguaglianza, con politiche che mirano a rafforzare il welfare e la sanità pubblica, e a creare nuove opportunità per i giovani. Orlando punta a un modello di sviluppo equilibrato, che unisca sostenibilità ambientale e crescita economica, lavorando in sinergia con le istituzioni per rispondere alle esigenze del territorio”.

L’articolo “Liguri a testa alta”, i candidati spezzini: “Vogliamo essere portavoce di una Liguria più giusta e inclusiva” proviene da Città della Spezia.

