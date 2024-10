Mangia Trekking rinnova il protocollo con il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano

Presso la sede di Sassalbo in Lunigiana è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e l’associazione Mangia Trekking per le attività di rafforzamento delle relazioni dei collegamenti del progetto Parchi di mare e d’Appennino.

I Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e l’associazione Mangia Trekking si impegnano a collaborare per l’organizzazione di iniziative. attività di Escursionismo Lento sul territorio. In particolare per rafforzare le relazioni e di collegamenti tra i territori dei Parchi del mare dell’Appennino, secondo le linee dell’omonimo progetto strategico del Parco nazionale delle indicazioni del protocollo d’intesa sottoscritto tra le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Nonché per valorizzare i grandi percorsi della natura, della storia e della fede: Sentiero Italia, via Francigena, via del Volto Santo fino a Lucca; che interessano ed attraversano il territorio del Parco e dell’area Mab Unesco Appennino Tosco-Emiliano

