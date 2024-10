Venerdì 4 ottobre alle 18 in via Persio 27 si terrà l’incontro Aide – a cura di Clara Vigorito, storica dell’arte.

Un viaggio attraverso il modo di rappresentare lo spazio naturale, alla luce dell’interessante mostra in corso al Museo Lia, dal titolo “L’arte di viaggiare: l’Italia e il Grand Tour”.

Il Grand Tour è il viaggio di formazione che i giovani aristocratici inglesi, francesi e tedeschi compivano in Italia, in particolare a partire dal XVIII secolo, che diventerà un rito sociale irrinunciabile. Ingresso libero.

Chi lo desidera, potrà poi recarsi in autonomia a visitare la mostra, che chiude il 27 ottobre. Per ricevere informazioni, basta scriverci o telefonare e risponderemo appena possibile! info@aidealaspezia.org / segreteria.aideasp@gmail.com Tel./329 7462081/ 0187 300835. E’ possibile consultare il sito: www. aidealaspezia.org.

L’articolo “Paesaggi, vedute, visioni: l’uomo e il suo mondo”, appuntamento con Aidea proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com