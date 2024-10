Pesca/ A Verbania le acque gelide hanno messo in difficoltà i liguri

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Non è bastata l’esperienza di campioni come Carlo Sciaguri (APS AVETO) e di Claudio Marino (FIMA) per fare buon punteggio e piazzarsi ai vertici della classifica, per ambire al posto in Nazionale o nel Club Azzurro 2025. Eppure Sciaguri è un componente uscente della Nazionale Over 50, e Marino un componente uscente del Club Azzurro, ma probabilmente ci voleva oltre all’esperienza qualcosa in più, anche solo un sorteggio favorevole della prima prova. Si infatti i box assegnati a Sciaguri e Marino si sono riscontrati i più magri di catture anche la seconda prova di domenica, causa le acque gelide e le temperature sotto media, che hanno piantato il pesce e catture poche, molto poche, si sono viste solo nei box con buche fonde e acque più ferme. Ma tutto fa parte del gioco e a questi livelli, dove tutti sono campioni, lo scarto è minimo e non rimonti più.

