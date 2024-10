Porti, Lessi (Pd): “Autonomia differenziata potrebbe compromettere la competitività degli scali”

Savona. “Il centrodestra ligure, in linea con il Governo, sostiene l’autonomia differenziata per i porti, ma questa visione rischia di non cogliere le reali necessità del settore. Le imprese portuali della provincia di Savona chiedono semplificazioni e una regia nazionale, piuttosto che un ulteriore frazionamento che potrebbe compromettere la competitività degli scali”. Lo dichiara Aurora Lessi, candidata consigliere regionale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andrea Orlando.

“Io, invece, penso – prosegue Lessi – che sia fondamentale concentrarsi sulle sfide concrete del porto, piuttosto che su questioni marginali. La gestione efficiente dei porti è cruciale per l’economia locale e richiede un approccio coeso e coordinato, in grado di garantire uniformità e non disomogeneità nelle operazioni”.

