Punta Vagno, anche i giardini Govi saranno rivoluzionati. E scatta la protesta sugli spazi pubblici

Genova. “Il futuro dei giardini Govi come li conosciamo é incerto: Iren deve realizzare degli interventi di impermeabilizzazione della struttura di depurazione sottostante perciò smantelleranno I giardini così come li conosciamo oggi. Non conosciamo i dettagli del progetto, ma vogliamo essere sicuri che le attività che vengono praticate oggi vengano garantite in un futuro: Skatepark, Pista di pattinaggio, campetto da calcio, parco giochi e il verde. Vogliamo porre maggiore attenzione sullo Skatepark In quanto è l’impianto più utilizzato e il primo nella città di Genova, è il cuore pulsante delle comunità dello skateboarding, pattinaggio e bmx genovese”.

Questo è il testo che accompagna la petizione on line lanciata in questi giorni sulla piattaforma change.org per difendere i giardini Govi nella loro identità di parco totalmente pubblico composto da strutture fruibili da tutti e fortemente volute e curate in questi anni come appunto lo Skate Park. A preoccupare i cittadini l’inizio dei lavori di ammodernamento e revamping del depuratore Iren di cui la copertura costituisce il “terreno” del parco pubblico.

» leggi tutto su www.genova24.it