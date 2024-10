Irregolarmente nuvoloso a Ponente, altrove molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse, più probabili a Levante nella prima parte del giorno; in serata piogge e rovesci diffusi anche moderati sul Centro-Levante per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica: così la previsione di Arpal.

VENTI: da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti orientali al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio, in ulteriore rinforzo in serata

» leggi tutto su www.levantenews.it