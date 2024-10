Da Jacopo De vecchi

Venerdì 4 ottobre presso la parrocchia di sant’Anna in Rapallo in occasione della festa di san Francesco si celebra l’annuale benedizione degli animali. Ore 18.00 santa Messa nella memoria di san Francesco d’Assisi, ore 18.30 sul sagrato parrocchiale benedizione degli animali. Non è necessaria nessuna iscrizione, tutte e tutti benvenuti.

» leggi tutto su www.levantenews.it