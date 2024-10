Sarà una campagna elettorale brevissima, la più breve della sua carriera amministrativa. Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo apre ufficialmente la sua corsa in piazza De Ferrari sabato 5 ottobre alle ore 20 all’Hotel Miramare di Rapallo. Promette: “Sarà un momento speciale per scoprire idee e progetti; insieme possiamo costruire un futuro migliore per la nostra regione”.