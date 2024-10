Recco: confronto sul turismo con Ponte di Legno; doppio appuntamento

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Recco si prepara a fortificare il profondo legame che la unisce a Ponte di Legno. Dal 1956, anno in cui è nato il gemellaggio tra le due comunità, la loro amicizia si è rafforzata, unendo idealmente mare e montagna attraverso una serie di eventi che esaltano tradizione e cultura di entrambi i territori. Un folto gruppo di dalignesi farà presto tappa a Recco, anticipando la consueta visita natalizia per permettere la partecipazione di una rappresentanza ancora più ampia, coinvolgendo diversi settori della comunità. Tra i partecipanti, ci sarà anche il gruppo dei bambini della quinta elementare di Ponte di Legno, che arriveranno giovedì, per i quali è previsto un programma speciale di visite tra Recco e Camogli. Una delle attività principali sarà un laboratorio dedicato alla preparazione della focaccia presso il ristorante Alfredo. Anche per gli adulti, il gemellaggio prevede un calendario di attività. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la visita al Frantoio Badaracco, uno dei luoghi simbolo della produzione dell’olio extravergine d’oliva nella zona.

