Regionali 2024, Nicola Rollando candidato presidente per la lista “Per l’Alternativa”

Liguria. Nicola Rollando parteciperà alle elezioni regionali quale candidato presidente della lista “Per l’Alternativa”.

“Con una mobilitazione sul territorio che ha portato a raccogliere circa 2.000 firme in tutta la Liguria in circa quindici giorni, la lista ‘Per l’Alternativa’ sarà presente in tutte le quattro province – dicono dal gruppo – Risultato frutto del lavoro delle organizzazioni che sostengono la lista: Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo ma anche di tanti singoli simpatizzanti che hanno permesso di raggiungere questo primo ed importante traguardo”.

