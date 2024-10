Regionali, i candidati a Genova e in Liguria della lista civica “Orlando Presidente”

Genova. E’ il giornalista Marco Ansaldo il capolista a Genova della lista civica Orlando Presidente, a sostegno del candidato del centrosinistra. La lista è stata presentata oggi nel point in Scurreria, nel centro storico di Genova. L’ordine alfalbetico dell’elenco parte solo dopo gli altri due in corsa: Ilaria Gibelli, avvocata e referente della comunità Lgbtq+ a Genova, e Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale, tra i papabili per un ruolo da assessore alla Sanità in caso di vittoria del campo largo.

Viene dall’esperienza di Linea Condivisa anche Rossella d’Acqui, mentre l’avvocata Lilia Bonicioli è attualmente in consiglio comunale con il Pd ma di provenienza Genova Civica (la lista di Ariel Dello Strologo). Torna sulla scena politica regionale anche Matteo Rossi, ex assessore allo Sport della giunta Burlando.

» leggi tutto su www.genova24.it