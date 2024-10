Regionali, i candidati della lista civica “Liguri a testa alta” per Andrea Orlando

Genova. E’ la sindaca di Pieve Ligure, Paola Negro, la capolista di “Liguri a testa alta”, una delle due liste civiche a sostegno di Andrea Orlando, candidato del campo largo. I nomi e i cognomi delle liste delle quattro province sono stati svelati oggi durante la presentazione al point genovese in Scurreria, nel centro storico di Genova.

Tra i nomi noti, in lista a Genova, anche quello di Fabio Tosi, consigliere regionale uscente del M5s che, pur restando ancora iscritto al Movimento, non ha trovato spazio all’interno delle liste composte dallo stesso (non senza polemiche annesse).

