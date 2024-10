Regionali, i candidati savonesi di Forza Italia. Tajani: “Obiettivo 15%, non vinceranno gli amici degli amici”

Liguria. Non sono “liste preparate per far vincere gli amici degli amici, liste fantasma dove c’è un candidato che deve essere eletto”. Sono liste “per vincere le elezioni, in cui ognuno è un potenziale consigliere“. Così il leader di Forza Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha presentato oggi le liste di Forza Italia per le elezioni regionali in Liguria. Pubblico delle grandi occasioni a Palazzo della Meridiana col sindaco e candidato presidente Marco Bucci, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i vertici locali del partito e i candidati in corsa.

Capolista per il savonese sarà Angelo Vaccarezza, in lista poi Eraldo Ciangherotti, Maria Teresan Nasi, Claudia Callandrone e Francesca Botta.

