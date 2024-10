Regionali, il sondaggio di Noto: Bucci-Orlando pari al 46%, ma un elettore su tre è indeciso

Genova. Marco Bucci e Andrea Orlando, i principali candidati alle elezioni regionali in Liguria, appaiati al 46%. È la fotografia che risulta dal sondaggio di Noto per Porta a porta sulle intenzioni di voto per il 27-27 ottobre.

La forchetta è compresa per entrambi tra il 44% e il 48%, mentre gli altri sette candidati raccoglierebbero insieme tra il 6% e il 10%. Questo, in buona sostanza, significherebbe che il vincitore la spunterebbe sul filo del rasoio. Gli indecisi rappresentano il 31% del campione.

» leggi tutto su www.genova24.it