Regionali, Morra (Uniti per la Costituzione): “Rigassificatore? Noi soli a dire no in assoluto”

Genova. La bandiera della Palestina sullo sfondo, “per denunciare quanto sta accadendo in Medio Oriente”. In una sala del palazzo delle Torrette, in via Garibaldi, a Genova, Nicola Morra, senatore, già presidente della commissione parlamentare antimafia, in corsa per la poltrona di presidente della Regione Liguria ha salutato e incontrato i candidati di Uniti per la Costituzione.

Una formazione che si presenta come “l’unica davvero alternativa a centrodestra e centrosinistra”, dicono Nicola Morra e Mattia Crucioli, capogruppo in consiglio comunale e a sua volta candidato in lista per il consiglio regionale. “Si possono usare due termini per descriverci, razionalità e instransigenza – dice Nicola Morra – quando noi diciamo no è no e quando diciamo sì e sì”.

